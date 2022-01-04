Климатолог рассказал ожидать ли температурные скачки, как в прошлом году

Наука и технологии
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Климатолог рассказал ожидать ли температурные скачки, как в прошлом годуИ что будет в будущем
Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предупредил, что 2022 год будет таким же, как и прошлый в плане погодных скачков.
Он уточнил, что следует готовиться к такому же количеству температурных рекордов, резких смен погоды и странного распределения осадков. По словам Кокорина, можно с уверенностью ожидать, что в мире сохранится тенденция нестабильной погоды на многие года вперед.
Как утверждает специалист все дело в цикличном явлении Ла-Нинья в Тихом океане, суть которого в масштабном охлаждении поверхности океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Теплее же климат станет, когда наступит полностью обратная фаза, Эль-Ниньо.
Источник: Радио “Спутник”