Клонированная российскими учёными корова дала первое потомство

Клонированная российскими учёными корова дала первое потомствоИ это явный прорыв
Ещё в 2020 году учёные Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Л.К. Эрнста (ВИЖ) в сотрудничестве с исследователями из Сколтеха и МГУ имени Ломоносова впервые в России успешно клонировали телёнка.
Фото: Газета.ру
По итогу клонированную корову было решено назвать Цветочек, в честь линии клеток фибробластов, которые использовались в качестве донора ядер для клонирования.
И вот, спустя несколько лет, Цветочек родила телёнка, которого было решено назвать Декабристом. По словам учёных, такое необычное имя было выбрано из-за дня её рождения, который пришёлся на 30 декабря 2022 года.
Член-корреспондент РАН Пётр Владимирович Сергиев, один из авторов исследования, считает, что методы геномного редактирования и репродуктивные технологии вскоре приведут к созданию сельскохозяйственных животных с улучшенными свойствами. Данная технология должна помочь создавать животных с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к болезням.