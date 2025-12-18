Клубничка подгорела: хакеры пригрозили слить данные премиум-пользователей PornHub

Опубликовано 18 декабря 2025, 22:301 мин.
Клубничка подгорела: хакеры пригрозили слить данные премиум-пользователей PornHubТребуют выкуп в биткоинах
Хакерская группа ShinyHunters взяла на себя ответственность за взлом онлайн-платформы Pornhub и кражу конфиденциальной информации премиум-подписчиков. Разумеется, хакеры грозят распространением информации.
© Ferra.ru
Согласно материалу Reuters, в настоящее время изучается весь масштаб утечки данных. Тем не менее, группа предоставила образцы в СМИ, и некоторые из этих образцов были подтверждены как подлинные.
По крайней мере, три бывших премиум-подписчика — два из Канады и один из Штатов — подтвердили, что дискредитированные данные действительно принадлежат им, хотя и относятся к прошлому периоду времени. Хакеры требуют выкуп в биткоинах за удаление информации. К тому же пока Pornhub никак не прокомментировал ситуацию.