Клубничка подгорела: хакеры пригрозили слить данные премиум-пользователей PornHub

Согласно материалу Reuters, в настоящее время изучается весь масштаб утечки данных. Тем не менее, группа предоставила образцы в СМИ, и некоторые из этих образцов были подтверждены как подлинные.

По крайней мере, три бывших премиум-подписчика — два из Канады и один из Штатов — подтвердили, что дискредитированные данные действительно принадлежат им, хотя и относятся к прошлому периоду времени. Хакеры требуют выкуп в биткоинах за удаление информации. К тому же пока Pornhub никак не прокомментировал ситуацию.