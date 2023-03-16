Клюква оказалась эффективной защитой от инсульта

По словам специалиста, регулярное употребление клюквы может снизить риск инсульта на 10-17%. Объяснить этот факт попытался профессор Анатолий Скальный.

Эксперт отметил, что в плодах клюквы содержатся такие необходимые питательные вещества, как марганец и медь. Именно они могут помочь предотвратить инсульт за счёт снижения уровня холестерина и воспаления кровеносных сосудов.

Скальный также посоветовал выбирать более мелкую и непривлекательную клюкву вместо крупной. Дело в том, что ягоды меньшего размера, выращенные в более суровых условиях, содержат больше полезных питательных веществ.

Также профессор подчеркнул, что самые питательные части клюквы находятся в кожуре, а не в соке.