Клюква оказалась полезной для нормализации кровяного давления

Были проанализированы 45 научных работ, в результате чего выяснилось, что этот продукт действительно снижает давление. Отмечается, что благодаря клюквенному соку, систолическое давление снижалось на 1,52 мм ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 мм.

К тому же полифенольные соединения, содержащиеся в клюкве, способствуют нормализации уровня холестерина.