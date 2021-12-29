Клюква оказалась полезной для нормализации кровяного давления

Наука и технологии
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Клюква оказалась полезной для нормализации кровяного давленияИ от холестерина
Группа учёных провела исследования пользы клюквенного сока для нормализации кровяного давления.
Были проанализированы 45 научных работ, в результате чего выяснилось, что этот продукт действительно снижает давление. Отмечается, что благодаря клюквенному соку, систолическое давление снижалось на 1,52 мм ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 мм.
К тому же полифенольные соединения, содержащиеся в клюкве, способствуют нормализации уровня холестерина.
Источник: Daily Express