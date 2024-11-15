Опубликовано 15 ноября 2024, 20:181 мин.
КНДР испытала неизвестный дрон-камикадзе, похожий на российский «Ланцет»Дроны на фото размыты
В КНДР под руководством главы государства Ким Чен Ына прошли испытания ударных беспилотников, похожих на российские «Ланцеты». Во время испытаний дроны поразили танк Т-34-85.
Трансляцию вело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи. На опубликованных снимках запечатлено несколько модификаций дронов-камикадзе, похожих на «Ланцет» — модификация «Изделие 51» — с двумя X-образными крыльями.
Все дроны размыты, но частично видна их компоновка, что и позволяет сделать предположения о «Ланцете». Также видны тубусы для запуска корейских аналогов российских ударных беспилотников.
«[Лидер КНДР] Ким Чен Ын 14 ноября руководил на месте испытанием возможностей различных ударных беспилотников-снарядов, произведённых подведомственным НИИ и предприятиями Объединения беспилотной авиационной техники», — сказано в сообщении ЦТАК.