Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2024, 16:03
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КНДР провела самый длительный в истории полёт межконтинентальной ракеты

Для демонстрации силы
Северная Корея на днях провела знаковые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Полёт ракеты был самым длительным за всю историю испытаний: длительность составила «1 час 26 минут на высоте 7 тысяч метров, дальность составила 1 тысячу км». При этом из разных источников данные разнятся.
КНДР провела самый длительный в истории полёт межконтинентальной ракеты

© KCNA / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытанная МБР — «самое мощное в мире стратегическое оружие». Северокорейский лидер подчеркнул в своём выступлении, что проведённые испытания являются «надлежащей военной акцией, демонстрирующей волю к противостоянию врагам».

Испытания проходили публично, без секретности, чем вызвали настоящий переполох в Японии, Южной Корее и США. Министр обороны Японии Гэн Накатани даже предположил, в силу необычно долгого полёта МБР, не является ли эта ракета некой новой моделью, чем те, что демострировались ранее. Предполагается, что это МБР «Хвасон-18» — ракета, которая может пролететь до 15 000 км.

«Испытательные стрельбы — это надлежащая военная акция, которая полностью отвечает цели информирования соперников, намеренно обостривших региональную ситуацию и создавших угрозу безопасности нашей Республики в последнее время, о нашей готовности к ответным действиям», — передаёт слова Ким Чен Ына государственное агентство KCNA.