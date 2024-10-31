КНДР провела самый длительный в истории полёт межконтинентальной ракеты

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытанная МБР — «самое мощное в мире стратегическое оружие». Северокорейский лидер подчеркнул в своём выступлении, что проведённые испытания являются «надлежащей военной акцией, демонстрирующей волю к противостоянию врагам».

Испытания проходили публично, без секретности, чем вызвали настоящий переполох в Японии, Южной Корее и США. Министр обороны Японии Гэн Накатани даже предположил, в силу необычно долгого полёта МБР, не является ли эта ракета некой новой моделью, чем те, что демострировались ранее. Предполагается, что это МБР «Хвасон-18» — ракета, которая может пролететь до 15 000 км.

«Испытательные стрельбы — это надлежащая военная акция, которая полностью отвечает цели информирования соперников, намеренно обостривших региональную ситуацию и создавших угрозу безопасности нашей Республики в последнее время, о нашей готовности к ответным действиям», — передаёт слова Ким Чен Ына государственное агентство KCNA.