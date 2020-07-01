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Кнопка включения новых iPhone может получить обратную тактильную связь

А еще данную технологию можно использовать при производстве MacBook
В сети появилась информация о новом патенте Apple, который намекает на то, что кнопка включения новых iPhone может получить обратную тактильную связь.

Таким образом, компания сможет не только уменьшить место, занимаемое кнопкой внутри смартфона, но также и добавить “дополнительный уровень” взаимодействия пользователя с девайсом. Так, согласно тексту патента, новая разработка Apple позволит добавить в технику компании программируемую обратную связь прямо в кнопку. Помимо этого, технология является чувствительной к силе нажатия, что также расширяет спектр возможностей для разработчиков.

Изображение кнопки в патенте

Что интересно, на одной лишь кнопке включения iPhone область применения новой технологии не заканчивается - так, в теории, подобные клавиши можно встроить и в ноутбуки Apple: MacBook Pro и MacBook Air. Благодаря миниатюрным размерам самих кнопок, представленных в патенте, компания сможет делать портативные компьютеры еще тоньше и легче.

К сожалению, никакой информации об использовании запатентованных кнопок в ближайшем поколении iPhone и MacBook пока что в сети нет.

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