Кнопка включения новых iPhone может получить обратную тактильную связь

Что интересно, на одной лишь кнопке включения iPhone область применения новой технологии не заканчивается - так, в теории, подобные клавиши можно встроить и в ноутбуки Apple: MacBook Pro и MacBook Air. Благодаря миниатюрным размерам самих кнопок, представленных в патенте, компания сможет делать портативные компьютеры еще тоньше и легче.

К сожалению, никакой информации об использовании запатентованных кнопок в ближайшем поколении iPhone и MacBook пока что в сети нет.