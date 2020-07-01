Кнопка включения новых iPhone может получить обратную тактильную связь
Таким образом, компания сможет не только уменьшить место, занимаемое кнопкой внутри смартфона, но также и добавить “дополнительный уровень” взаимодействия пользователя с девайсом. Так, согласно тексту патента, новая разработка Apple позволит добавить в технику компании программируемую обратную связь прямо в кнопку. Помимо этого, технология является чувствительной к силе нажатия, что также расширяет спектр возможностей для разработчиков.
Что интересно, на одной лишь кнопке включения iPhone область применения новой технологии не заканчивается - так, в теории, подобные клавиши можно встроить и в ноутбуки Apple: MacBook Pro и MacBook Air. Благодаря миниатюрным размерам самих кнопок, представленных в патенте, компания сможет делать портативные компьютеры еще тоньше и легче.
К сожалению, никакой информации об использовании запатентованных кнопок в ближайшем поколении iPhone и MacBook пока что в сети нет.