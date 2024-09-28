КНР вывела на орбиту возвращаемый научно-исследовательский спутник

Спутник был запущен на околоземную орбиту на двухступенчатом жидкотопливном носителе CZ-2D типа «Чанчжэн». Ракета вывела спутник с полезной нагрузкой не только Китая, но ещё четырёх стран, в том числе Пакистана и Таиланда.

На орбите будут проведены исследования семян, отобранных селекционными гослабораториями южной провинции Хайнань, восточной провинции Аньхой и Минсельхозом КНР. Ключевая задача миссии заключается в апробации новых космических технологий.

Уникальность технологии возвращаемых спутников заключается в возможности сведения таких аппаратов с орбиты для получения результатов исследований. Это позволит «снизить эксплуатационные расходы и ускорить процесс внедрения некоторых передовых разработок».