Коалиция IT-гигантов инвестирует $44 млн в удаление CO2

Frontier запущена при поддержке Stripe, Google, Shopify и McKinsey. Инициатива предполагает предварительную покупку углеродных кредитов, чтобы снизить риски для новых технологий и ускорить их внедрение. В период с 2022 по 2030 год коалиция планирует направить на такие покупки до 1 млрд долларов.

Соглашение с NULIFE охватывает удаление 122 тысяч метрических тонн CO2 в 2026—2030 годах. Средневзвешенная цена составила 362 доллара за тонну. Компания перерабатывает сельскохозяйственные и промышленные отходы, включая жиры от пищевого производства, с помощью технологии высокотемпературной и высоконапорной обработки. В результате образуется био-масло, которое закачивается в соляные каверны глубже 1 000 метров для постоянного хранения.

По оценке Frontier, при масштабировании технология может обеспечить удаление до 1,5 гигатонны углекислого газа в год к 2040 году.