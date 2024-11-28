Kodak приостановил производство пленки для модернизации завода

По словам Континенцы, несмотря на приостановку производства, она не повлияет на доступность пленки Kodak, так как компания заранее увеличила запасы. В ноябре в рамках модернизации будет обновлено оборудование, а также вложены дополнительные инвестиции в производственные мощности.

Kodak значительно увеличила производство пленки для фотосъемки с 2015 по 2019 год, когда спрос на аналоговую пленку начал расти после долгого периода спада из-за популярности цифровых технологий. В 2020 году компания удвоила объем производства пленки, и это решение оказалось успешным. В 2023 году Континенца подтвердил, что Kodak будет продолжать выпуск пленки, пока существует спрос со стороны кинематографистов и фотографов по всему миру.