Kodak приостановил производство пленки для модернизации завода

Опубликовано 28 ноября 2024, 23:241 мин.
Kodak приостановил производство пленки для модернизации заводаКомпания обновляет оборудование для удовлетворения растущего спроса
Компания Eastman Kodak временно приостановила производство пленки на своем заводе в Рочестере, Нью-Йорк. Это решение было принято в рамках обновления и модернизации производственных мощностей, чтобы улучшить качество продукции и справиться с растущим спросом на пленку. О временной приостановке производства сообщил генеральный директор компании Джеймс Континенца во время конференц-связи по итогам третьего квартала 2024 года.
© Ferra.ru
По словам Континенцы, несмотря на приостановку производства, она не повлияет на доступность пленки Kodak, так как компания заранее увеличила запасы. В ноябре в рамках модернизации будет обновлено оборудование, а также вложены дополнительные инвестиции в производственные мощности.
Kodak значительно увеличила производство пленки для фотосъемки с 2015 по 2019 год, когда спрос на аналоговую пленку начал расти после долгого периода спада из-за популярности цифровых технологий. В 2020 году компания удвоила объем производства пленки, и это решение оказалось успешным. В 2023 году Континенца подтвердил, что Kodak будет продолжать выпуск пленки, пока существует спрос со стороны кинематографистов и фотографов по всему миру.