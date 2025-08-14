Kodak заявила о риске закрытия из-за долгов в $500 млн спустя почти 140 лет после основания

В свежем отчёте о прибылях и убытках говорится, что у фирмы нет гарантированного финансирования или достаточной ликвидности для погашения долгов в размере около $500 млн.

Руководство прямо заявило, что эти обстоятельства ставят под сомнение способность компании продолжать деятельность.

Kodak уже сталкивалась с кризисами: в 2012 году она объявила о банкротстве, а в конце 2024-го временно приостановила выпуск фотоплёнки для модернизации фабрики, чтобы справиться с возросшим спросом.

По данным CNN, одним из шагов по улучшению финансового положения станет прекращение выплат по пенсионной программе.

При этом в компании считают, что новые тарифы администрации Дональда Трампа серьёзно не повлияют на бизнес, так как значительная часть продукции — камеры, плёнка, чернила — производится в США. После публикации отчёта акции Kodak упали более чем на 25% за день.