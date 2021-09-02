Кофе и черный чай оказались вредными после COVID-19 напитками

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Кофе и черный чай оказались вредными после COVID-19 напиткамиЛучше остановиться на зеленом чае
Выяснилось, что после перенесенного коронавируса от некоторых напитков стоит отказаться. И речь в данном случае даже не об алкоголе. Так, врач-кардиолог Анна Бабаликашвили посоветовала после COVID-19 ограничить употребление кофе и черного чая.
“Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее”, — сообщила специалист.
Причем данный совет относится не только к тем, что переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, а ко всем, кто столкнулся с болезнью. Отказаться от этих напитков стоит как минимум на 2-3 месяца.
Заменить их Бабаликашвили порекомендовала зеленым чаем. Данный напиток, по ее словам, содержит вещества, полезные для тонуса сосудов.
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