Кофе назвали повышающим дефицит витамина D напитком

В рамках научной работы специалисты из Китая и Бразилии проанализировали данные порядка 13 тысяч добровольцев американской программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет. Как выяснилось, кофеин способен оказывать влияние на способность организма усваивать витамин D. В частности, употребляющие кофеин люди имеют больше рисков столкнуться с дефицитом данного элемента.

Стоит отметить, что влияние кофеина на уровень этого витамина у людей старше 50 лет не оценивалась.

Нескольким ранее врач-диетолог Марина Степанян рассказала, при каких болезнях нельзя пить чай и кофе. По ее словам, отказаться от этих напитков имеет смысл при гастрите и желудочно-пищеводном рефлюксе.