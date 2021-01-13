Кофе назвали снижающим риск рака простаты напитком

В ходе работы специалисты объединили результаты порядка 16 когортных исследований, участниками которых числятся более 1 млн человек. Отмечается, что порядка 57 тысяч людей из этих добровольцев столкнулись с раком предстательной железы. Проанализировав случаи заболеваний специалисты зафиксировали линейную тенденцию, которая показывает влияние увеличения количества потребления кофе на снижение вероятности развития онкологии предстательной железы.

Ученые уверены, что этот эффект обусловлен положительным влиянием кофе на здоровье. В частности, напиток способен улучшать метаболизм глюкозы и количество инсулина в плазме и инсулиноподобного фактора роста-1. Помимо прочего, специалисты отметили, что кофе имеет противовоспалительный и антиоксидантный эффект и способствует росту глобулина, чем и может объясняться снижение риска рака простаты.

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