Кофе назвали снижающим риск развития болезни Паркинсона напитком

В рамках научной работы специалисты осуществили метаанализ данных десятка исследований, выявляя в электронных базах данных сообщения о болезни Паркинсона, кофе и пищевых продуктах с кофеином. Отмечается, что подобные научные работы вносятся в исследование лишь при соответствии с однозначным диагностическим критерием болезни и сведением о содержании в них кофеина.

В результате было обнаружено порядка 13 работ, 9 из которых несли информацию о здоровых людях, тогда как остальные основаны на людях с болезнью Паркинсона.

“У людей среди здоровых, которые регулярно употребляли кофеин, риск развития этого заболевания во время дальнейшей оценки был значительно ниже”, — выяснили ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.