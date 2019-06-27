Кофе объявлен средством для похудения

Британские учёные из Ноттингемского университета обнаружили, что кофеин может помогать бороться с диабетом и ожирением.

Как показало исследование, кофеин стимулирует бурую жировую ткань или бурый жир, который помогает вырабатывать энергию и расщеплять обычный белый жир. У взрослых людей бурого жира совсем немного, он хорошо развит только у новорождённых.

Профессор Майкл Симондс медицинского факультета Университета Ноттингема пояснил: «Бурый жир <...> производит тепло, сжигая сахар и жир. Стимулирование его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, повышает уровень липидов, а сжигание лишних калорий помогает избавляться от избыточной массы. Зачастую это становится реакцией на холод. Однако до сих пор никто не нашел приемлемого способа стимулировать выработку бурого жира у людей».

У пьющих кофе добровольцев исследователи зафиксировали ускорившийся метаболизм и увеличенную экспрессию белка UCP1, который находится в митохондриях адипоцитов бурого жира и отвечает за производство тепла у новорожденных, а также у впадающих в спячку животных.