Кофе оказался уменьшающим объемы серого вещества в мозге напитком

В рамках работы специалисты привлекли порядка 20 здоровых мужчин с привычкой регулярно употреблять кофе. На первом этапе им необходимо было принять капсулу с кофеином, а впоследствии - плацебо.

”Время приема капсул установили на 45 минут, четыре часа и восемь часов ежедневно после пробуждения — так мы имитировали реальную схему потребления кофеина. На протяжении девяти дней участники соблюдали фиксированный цикл сна и бодрствования (восемь часов ± 30 минут в постели, без дневного сна). За соблюдением режима следили по актиметрии и дневникам”, - рассказали авторы исследования.

Помимо прочего добровольцам запретили употреблять содержащие кофеин продукты и напитки. Участникам также необходимо было собирать образцы пота с кончиков пальцев за два часа до сна, а в конце каждой фазы исследователи изучали объем серого вещества мозга посредством МРТ, а качества сна анализировалось с помощью электрической активности мозга.

Выяснилось, что на сон кофеин не оказывает влияние. В то же время, его употребление отражается на структуре мозга. В частности, он снижает серое вещество. Более очевиден этот эффект в правой височной доле.