Кофе оказался причиной уменьшения объёма мозга

По её словам, употребление более 6 чашек кофе в день, может привести к уменьшению объёма мозга, из-за этого повышается и риск развития деменции. При этом она подчеркнула, что не менее важно следить за количеством употребляемого в день чая и шоколада.

«Одно исследование показало, что обильное потребление кофе, более шести чашек в день, было связано с уменьшением объёма мозга и повышенным риском развития деменции. Если вы следите за потреблением кофеина, обязательно считайте потребление чая и шоколада», — отметила Пун.

Специалист также рассказала о том, что необходимо поддерживать водный баланс в организме, потому что снижение гидратации приводит к преждевременному старению мозга.

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