Кофе оказался снижающим риск развития сердечной недостаточности напитком

Согласно исследованию Framingham Heart и Cardiovascular Health люди, которые употребляли одну чашку кофе в день снизили риск сердечной недостаточности в течение десятилетий на 5-12%. В то же время, в другом исследовании выяснилось, что риск сердечной недостаточности был одинаков у людей без привычки пить кофе и у тех, кто потребляет одну чашку этого напитка в сутки, однако риск снизился на 30% у тех, кто употреблял не менее 2 чашек за день.

”Исследования показывают, что потребление кофе связано со снижением риска сердечной недостаточности и что кофе может быть частью здорового рациона питания, если его употреблять без добавления сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира. такие как сливки”, - поделилась Пенни М. Крис-Этертон, бывший председатель Руководящего комитета Совета по образу жизни и кардиометаболическому здоровью Американской кардиологической ассоциации.