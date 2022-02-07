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Кофе оказался вредным для переболевших COVID-19

И не только кофе
За последние два года появилось немало сведений о том, от чего стоит отказаться переболевшим коронавирусом. Одним из таких продуктов, внезапно, оказался кофе.
Кофе оказался вредным для переболевших COVID-19

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, этот напиток мешает организму качественно восстановиться после перенесённого COVID-19. Подобным «эффектом» также обладают чай, газировки и магазинные соки.

После перенесённой коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и чёрного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещённых я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома.

Анжелика Дюваль

При этом специалист посоветовала не ограждать себя от домашних морсов и настоев на основе зелёного чая. По диетолога, эти напитки куда более предпочтительнее кофе и газировок.

Источник: Радио Sputnik
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