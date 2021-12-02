Кофе признали улучшающим реакцию напитком

Для того, чтобы выяснить это, ученые отобрали добровольцев, поделив их на две группы. Так, представителям первой необходимо было выпить капсулу с кофеином, тогда как вторым дали плацебо. Определение динамических навыков остроты зрения каждого участника до и через 60 минут после приема кофеина определялось посредством компьютерного теста, созданного и проверенного Университетом Ватерлоо.

Как выяснилось, те добровольцы, которые употребили кофеин, выдали были более точные результаты и быстрее справлялись с выявлением меньших движущихся раздражителей, что и подтверждает положительное воздействие кофеина на

обработку стимулов и принятие решений участникам.

“Наши результаты показывают, что потребление кофеина на самом деле может быть полезным для зрительной функции человека, повышая бдительность и чувство бодрствования”, — поделилась одна из авторов работы.