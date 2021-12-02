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Кофе признали улучшающим реакцию напитком

Выяснилось это в ходе эксперимента ученых
Исследователи из Школы оптометрии и наук о видении Ватерлоо установили, что кофе полезен для улучшения реакции.
Кофе признали улучшающим реакцию напитком

Для того, чтобы выяснить это, ученые отобрали добровольцев, поделив их на две группы. Так, представителям первой необходимо было выпить капсулу с кофеином, тогда как вторым дали плацебо. Определение динамических навыков остроты зрения каждого участника до и через 60 минут после приема кофеина определялось посредством компьютерного теста, созданного и проверенного Университетом Ватерлоо.

Как выяснилось, те добровольцы, которые употребили кофеин, выдали были более точные результаты и быстрее справлялись с выявлением меньших движущихся раздражителей, что и подтверждает положительное воздействие кофеина на
обработку стимулов и принятие решений участникам.

Наши результаты показывают, что потребление кофеина на самом деле может быть полезным для зрительной функции человека, повышая бдительность и чувство бодрствования”, — поделилась одна из авторов работы.

Источник: medicalxpress
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