Кофе спасает от неизлечимой болезни

Многие люди говорят, что жить не могут без кофе, но для одного одиннадцатилетнего мальчика во Франции это оказалось, действительно, правдой.

Когда родители однажды случайно купили капсулы без кофеина, его редкое генетическое заболевание обострилось, провоцируя неконтролируемые и болезненные спазмы мышц.

Ранее родители предполагали, что пара эспрессо в день позволяет держать недуг под контролем, а тут они получили подтверждение. Мальчик промучился четыре дня, пока родители не осознали свою ошибку. После того, как ему снова начали давать напиток с кофеином, симптомы ослабли.

Врачи подтвердили верность предположения о пользе кофеина при таком заболевании. Речь идёт о дискинезии, вызванной редкой мутацией, выраженной в дефекте в гене ADCY5. Она приводит к непроизвольными движениями мускулатуры рук, ног и лица. Такая мутация встречается у одного человека на миллион и считается неизлечимой. Случайный эксперимент на маленьком французе доказал эффективность «кофеиновой» терапии в данном случае.