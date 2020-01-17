Кофейни начали предлагать стаканы для кофе в аренду вместо одноразовых аналогов

Важно понимать, что арендуемый стакан не пытаются продать клиенту — приложение, с помощью которого делается заказ кофе навынос, позволяет взять в аренду бесплатный стакан, а после его использования просто-напросто вернуть его в одном из специальных мест. Его там не только примут, но также и помоют, после чего вместо вас вернут в нужную кофейню.

Одним из таких заведений, которое отказалось от одноразовых решений в пользу многоразовых, но арендуемых, стало кафе Babette в Беркли, штат Калифорния. Что интересно, сами заведения платят 25 центов за покрытие расходов на мойку и возврат стаканов. При этом если пользователь не возвращает посуду, желая оставить ее себе, с его счета в приложении автоматически списывается 15 долларов.