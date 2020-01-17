Наука и технологии
Сегодня 11:39
Кофейни начали предлагать стаканы для кофе в аренду вместо одноразовых аналогов
Выглядит как очень интересная идея для улучшения экологии
Онлайн издание Fast Company опубликовало материал, в котором говорится о новой тенденции среди американских кофеен — они все чаще стали отказываться от одноразовых стаканов для кофе навынос, предлагая вместо этого в аренду многоразовые стаканы.
Важно понимать, что арендуемый стакан не пытаются продать клиенту — приложение, с помощью которого делается заказ кофе навынос, позволяет взять в аренду бесплатный стакан, а после его использования просто-напросто вернуть его в одном из специальных мест. Его там не только примут, но также и помоют, после чего вместо вас вернут в нужную кофейню.
Одним из таких заведений, которое отказалось от одноразовых решений в пользу многоразовых, но арендуемых, стало кафе Babette в Беркли, штат Калифорния. Что интересно, сами заведения платят 25 центов за покрытие расходов на мойку и возврат стаканов. При этом если пользователь не возвращает посуду, желая оставить ее себе, с его счета в приложении автоматически списывается 15 долларов.