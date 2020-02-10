Кофейное приложение оказалось более популярной платежной системой, чем Google Pay

Речь идет о Google Pay и Samsung Pay, которые, являясь полноценными платежными системами, на двоих имеют меньшую пользовательскую базу, чем мобильное приложение Starbucks, находящееся в одной категории с разработками Samsung и Google. Так, если приложением Starbucks пользуется около 25,2 млн пользователей, то у Google Pay данное значение находится на уровне 12,1 млн человек, а у Samsung Pay 10.8 млн человек.