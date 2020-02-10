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Кофейное приложение оказалось более популярной платежной системой, чем Google Pay
Но лидером все еще является продукт Apple
Редактор зарубежного онлайн-издания Bloomberg Джон Элрикман опубликовал свежий график, согласно которому получается, что крупнейшие платежные системы отстают по популярности от приложения кофейной сети.
Речь идет о Google Pay и Samsung Pay, которые, являясь полноценными платежными системами, на двоих имеют меньшую пользовательскую базу, чем мобильное приложение Starbucks, находящееся в одной категории с разработками Samsung и Google. Так, если приложением Starbucks пользуется около 25,2 млн пользователей, то у Google Pay данное значение находится на уровне 12,1 млн человек, а у Samsung Pay 10.8 млн человек.
Самое интересное, что даже так платежная система Apple находится вне конкуренции — у Apple Pay, несмотря на закрытость системы и невозможность установить его за пределами экосистемы яблочной компании, пользовательская база составляет 30.3 млн человек, что до сих пор является абсолютным рекордом.