Кофейную гущу начнут перерабатывать в фильтры для воды

Каждый год миллионы тонн кофейной гущи оказываются на свалках, несмотря на возможность переработки. В России популярность кофе приводит к росту подобных отходов. Учёные из Пермского Политеха предложили способ превращать кофейную гущу в углеродные сорбенты. Эти вещества хорошо очищают воду и воздух от вредных примесей и по качеству сопоставимы с активированным углём, используемым в промышленности.

Для создания сорбентов исследователи использовали метод пиролиза. Кофейную гущу нагревали с добавлением химических реагентов, что позволяло добиться пористости материала. Благодаря этому сорбент эффективно впитывает загрязнения, такие как тяжёлые металлы и нефтепродукты. Учёные доказали, что при соблюдении правильных пропорций можно получить продукт, соответствующий промышленным стандартам, который подойдёт для фильтрации воды и воздуха.

Новая технология делает кофейную гущу доступным и экологичным сырьём. Она позволяет перерабатывать отходы с минимальными затратами, что помогает решать экологические проблемы. Исследователи считают, что их методика станет основой для создания более простых и эффективных решений в области очистки и переработки.