Кофемашины и смарт-часы вместо спорткаров: что покупают миллениалы в кризис среднего возраста

Согласно исследованию, треть опрошенных призналась, что за последние пару лет их жизнь изменилась «на десятку из десяти». Вместо резких решений они выбирают технику, которая приносит уют и контроль над хаосом: смарт-часы, аэрогриль, кофемашину, ноутбук для «новых проектов» и даже ретроконсоль из детства.

Каждый четвёртый обзавёлся гаджетами для ЗОЖ, а каждый пятый — зелёными растениями и мультиваркой. Покупки чаще всего объясняют желанием «изменить жизнь к лучшему» и найти новые источники энергии.

Интересно, что 70% миллениалов считают такие траты оправданными. Их «кризис» — это не бунт против возраста, а апгрейд повседневности при помощи технологий и немного кофеина.