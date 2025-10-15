Кофемашины и смарт-часы вместо спорткаров: что покупают миллениалы в кризис среднего возраста

Опубликовано 15 октября 2025, 08:001 мин.
Кофемашины и смарт-часы вместо спорткаров: что покупают миллениалы в кризис среднего возрастаВот она, смена поколений
М.Видео выяснило, что кризис среднего возраста у миллениалов (29–44 года) проходит не за рулём спорткара, а за чашкой капучино из собственной кофемашины.
Согласно исследованию, треть опрошенных призналась, что за последние пару лет их жизнь изменилась «на десятку из десяти». Вместо резких решений они выбирают технику, которая приносит уют и контроль над хаосом: смарт-часы, аэрогриль, кофемашину, ноутбук для «новых проектов» и даже ретроконсоль из детства.
Каждый четвёртый обзавёлся гаджетами для ЗОЖ, а каждый пятый — зелёными растениями и мультиваркой. Покупки чаще всего объясняют желанием «изменить жизнь к лучшему» и найти новые источники энергии.
Интересно, что 70% миллениалов считают такие траты оправданными. Их «кризис» — это не бунт против возраста, а апгрейд повседневности при помощи технологий и немного кофеина.