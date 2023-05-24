Когда 8К уже мало: представлен первый в мире 16К-дисплей

Но даже они меркнут на фоне технологии, которую сегодня продемонстрировала BOE в рамках выставки Display Week 2023.

Компания анонсировала свой новый дисплей на основе LCD-технологии, который по своим размерам и качеству изображения превосходит всё, что мы видели ранее.

Это первый в мире экран с разрешением 16К. При этом размер телевизора, который выступал в качестве ознакомительного сэмпла для технологии, составил внушительные 110 дюймов.

Просто чтобы вы понимали, 16K — это в 16 раз больше, чем разрешение 4K, и в 64 раза больше, чем 1080p. Другими словами, каждое изображение, которое вы видите на этом экране, состоит из 132 миллионов пикселей!

BOE пока не объявила, когда эти панели поступят в продажу. Но одно мы можем сказать наверняка: даже если вы подойдёте к экрану вплотную, вам будет сложно разглядеть отдельные пиксели.