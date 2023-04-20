Когда американцы доставят на Луну своих астронавтов

18:59, 20 апреля 2023
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Когда американцы доставят на Луну своих астронавтовМиссия должна стартовать в 2025 или 2026 году
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в 2025 или 2026 году агентство планирует высадить на Луну двух американских астронавтов. Этот произойдёт в рамках космической миссии Artemis-3, которая займет шесть дней.
Нельсон рассказал, что отправленные к Луне астронавты в составе четырёх человек сначала состыкуются с посадочным модулем SpaceX, а затем двое из них высадятся на поверхности спутника Земли. При этом впервые в лунной миссии может участвовать астронавт-женщина.
«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырёх человек на орбиту Луны», — заявил глава NASA.