Когда американцы доставят на Луну своих астронавтов

Нельсон рассказал, что отправленные к Луне астронавты в составе четырёх человек сначала состыкуются с посадочным модулем SpaceX, а затем двое из них высадятся на поверхности спутника Земли. При этом впервые в лунной миссии может участвовать астронавт-женщина.

«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырёх человек на орбиту Луны», — заявил глава NASA.