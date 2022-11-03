Когда американские военные оснастят боевые корабли гиперзвуковыми ракетами

Оказалось, что военно-морские силы страны намерены проделать соответствующую работу уже до 2025 года. В свою очередь, завершение разработки самих гиперзвуковых ракет, совместно с армией, намечено уже на 2023 год.

Вулф отметил, что следующий этап — это проектирование и отработка интеграции ракеты с корпусом, а также боевой информационно-управляющей системой корабля. Параллельно ему инженеры займутся проработкой физики запуска ракеты из-под воды.

Напомним, что ранее Минобороны США поделилось видео, демонстрирующим испытания компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой для ВМС и армии США. Сам пуск ракеты состоялся с побережья в штате Вирджиния.