Когда Apple выпустит новенькие наушники AirPods Pro 2

И, судя по свежим данным, ждать им придётся ещё достаточно долго. Авторитетный интернет-инсайдер Tron опубликовал пост, в котором заявил, что AirPods Pro 2 выйдут в течение третьего квартала 2022 года. А это значит, что ждать их появления раньше следующего июля даже не стоит.

При этом прежние утечки предрекали более ранние анонс и релиз. По мнению ряда экспертов, изменения связаны с массовым дефицитом чипов и комплектующих.

Напомним, что в сеть уже утекали изображения грядущей новинки. Судя по ним, главные изменения коснутся зарядного кейса наушников. На нём появились отверстия, которые с высокой долей вероятности будут играть роль динамиков.