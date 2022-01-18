Когда человечество будет болеть коронавирусом исключительно в лёгкой форме

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Когда человечество будет болеть коронавирусом исключительно в лёгкой формеВозможно, уже в 2023 году
Ректор МГУ имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий и академик Аскар Акаев дали математический прогноз дальнейшего состояния коронавируса в России.
По словам учёных, уже в начале 2023 года коронавирус будет протекать в лёгкой форме или сойдёт на допустимый уровень. Как отметили специалисты, их прогноз основан на свойствах коронавируса быстро приспосабливаться к изменению среды.
«Наш прогноз, что коронавирус сойдёт на допустимый уровень, либо будет протекать в очень лёгкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что, это случится в начале 2023 года», — подчеркнул Виктор Садовничий.
Источник: Интерфакс