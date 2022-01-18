Когда человечество будет болеть коронавирусом исключительно в лёгкой форме

По словам учёных, уже в начале 2023 года коронавирус будет протекать в лёгкой форме или сойдёт на допустимый уровень. Как отметили специалисты, их прогноз основан на свойствах коронавируса быстро приспосабливаться к изменению среды.

«Наш прогноз, что коронавирус сойдёт на допустимый уровень, либо будет протекать в очень лёгкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что, это случится в начале 2023 года», — подчеркнул Виктор Садовничий.