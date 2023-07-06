Когда цифровой рубль станет доступен каждому россиянину

Банк России не спешит с внедрением цифровой валюты и приоритетом считает обеспечение безопасности и надёжности новой платформы.

Первый зампред Банка России, Ольга Скоробогатова, отметила, что полномасштабное внедрение займет несколько лет, и пилотный проект уже начнётся в этом и следующем году.

В рамках пилотного проекта будут задействованы 13 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф и другие. А вместе с ними 30 предприятий разных отраслей в 11 городах страны.

Работа над схемой транзакций цифрового рубля без Интернета будет проводиться позже, поскольку для этого требуются специальные технологические решения.

Банк России планирует использовать опыт других стран, включая Китай, где уже более трёх лет проводятся тестирования цифрового юаня. Введение цифрового рубля будет осуществляться поэтапно на основе анализа обратной связи от клиентов, бизнеса и банков, чтобы система могла постепенно совершенствоваться.