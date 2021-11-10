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Когда для лечения насморка нужно срочно обратиться к врачу

Если он не проходит в течение пяти дней
Лор-врач Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях для лечения насморка необходимо срочно обратиться за консультацией к врачу, чтобы избежать опасных для здоровья последствий.
Когда для лечения насморка нужно срочно обратиться к врачу

Так, по словам специалиста, если насморк не ослабевает на протяжении пяти дней и общее состояние больного становится только хуже — необходимо обратиться к врачу.

Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит. Следующая стадия — воспаление какой-то из околоносовых пазух. Скорее всего, это будет гайморова пазуха. Она наиболее уязвима”, — объяснил врач.

Помимо прочего Зайцев предупредил, что болезненные ощущения под глазом, боль при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, являются проявлениями гнойного гайморита.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Вечерняя Москва
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