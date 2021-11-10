Когда для лечения насморка нужно срочно обратиться к врачу

Так, по словам специалиста, если насморк не ослабевает на протяжении пяти дней и общее состояние больного становится только хуже — необходимо обратиться к врачу.

“Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит. Следующая стадия — воспаление какой-то из околоносовых пазух. Скорее всего, это будет гайморова пазуха. Она наиболее уязвима”, — объяснил врач.

Помимо прочего Зайцев предупредил, что болезненные ощущения под глазом, боль при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, являются проявлениями гнойного гайморита.

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