Когда и почему на Луне перестали извергаться вулканы

Добиться результатов специалистам помог лунный грунт, доставленный китайским аппаратом Chang'E-5 около года назад.

По словам учёных, последняя вулканическая активность на естественном спутнике нашей планеты была зафиксирована чуть более 2 млрд лет назад. Об этом сообщается на страницах журнала Nature.

При этом были также вторая и третья группы исследователей. И если вторая лишь подтвердила выводы первой, то третья смогла выяснить причины, по которым это произошло.

Оказалось, что виной всему то, что на Луне начала падать температура. При этом происходило это с гораздо более меньшей скоростью, чем считала официальная наука ранее.