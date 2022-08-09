Когда IKEA наконец полностью уйдёт из России

IKEA официально объявила, что продажа всех товаров завершится 15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени. Продажи будут осуществляться дистанционно, магазины останутся закрытыми, а товары — доступными только на выдачу, возврат или обмен.

Все заказы, которые были оформлены до 15 августа, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября 2022 года в согласованное с покупателем время.