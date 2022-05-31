Когда карты «Мир» заработают на популярном среди россиян зарубежном курорте

Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом.