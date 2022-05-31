Когда карты «Мир» заработают на популярном среди россиян зарубежном курорте

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Когда карты «Мир» заработают на популярном среди россиян зарубежном курортеКак ни странно, ждать осталось достаточно недолго
Накануне в Сети появилось заявление заместителя генерального директора Tez Tour Египет Тамера Саида. В нём он рассказал, что уже совсем скоро карты «Мир» могут заработать в стране.
По словам Саида, данный вопрос активно прорабатывается. В случае, если всё пройдёт успешно, то российская платёжная система будет работать в Египте начиная с сентября 2022 года.
Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом.
Тамер Саид
При этом он также напомнил, что в стране можно расплачиваться картами UNION PAY.