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Когда хочется тишины: Сбер запустил систему уникальных автоответчиков

На отечественном рынке
Сбер представил умный автоответчик в ответ на возрастающее количество спам-звонков и однообразный разговоров по телефону. Теперь виртуальные ассистенты могут взять на себя общение по вопросам, которые пользователь им предоставит — например, общение со службами доставки. Они сами ответят на входящий звонок, пообщаются со звонящим и передадут пользователю сообщение.
Когда хочется тишины: Сбер запустил систему уникальных автоответчиков

Сервис срабатывает, когда пользователь не может или не хочет отвечать на звонок, или просто находится вне сети. Новая функция также поможет защитить пользователей — звонки с незнакомых номеров можно переключить на виртуальных ассистентов, чтобы они сами общались с нежелательными номерами. Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос “Салют, подключи автоответчик”.

Сервис обладает уникальной функцией для отечественного рынка — возможность настроить отдельные ответы для отдельный номеров из списка контактов пользователя. При этом ассистенты всегда представляются и ведут разговор от своего имени, чтобы не путать человека, с которым общаются. Они также никогда ничего не подтвердят услугу из спам-сообщения, — в сценариях автоответчика нет ответов-согласий.

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Разумеется, сервис может и просто определять номер и принимать сообщения как автоответчик. При этом благодаря технологиям, созданным в SberDevices, пользователям не обязательно будет даже прослушивать аудиозапись — после звонка вам придет пуш-уведомление со ссылкой на сообщение, в котором будет содержаться текстовая расшифровка всего диалога, а также оригинальная аудиозапись звонка.

Источник: Сбер.Салют
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