Когда хочется тишины: Сбер запустил систему уникальных автоответчиков

Сервис срабатывает, когда пользователь не может или не хочет отвечать на звонок, или просто находится вне сети. Новая функция также поможет защитить пользователей — звонки с незнакомых номеров можно переключить на виртуальных ассистентов, чтобы они сами общались с нежелательными номерами. Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос “Салют, подключи автоответчик”.



Сервис обладает уникальной функцией для отечественного рынка — возможность настроить отдельные ответы для отдельный номеров из списка контактов пользователя. При этом ассистенты всегда представляются и ведут разговор от своего имени, чтобы не путать человека, с которым общаются. Они также никогда ничего не подтвердят услугу из спам-сообщения, — в сценариях автоответчика нет ответов-согласий.