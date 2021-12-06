Когда хочется тишины: Сбер запустил систему уникальных автоответчиков

Когда хочется тишины: Сбер запустил систему уникальных автоответчиковНа отечественном рынке
Сервис срабатывает, когда пользователь не может или не хочет отвечать на звонок, или просто находится вне сети. Новая функция также поможет защитить пользователей — звонки с незнакомых номеров можно переключить на виртуальных ассистентов, чтобы они сами общались с нежелательными номерами. Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос “Салют, подключи автоответчик”.
Сервис обладает уникальной функцией для отечественного рынка — возможность настроить отдельные ответы для отдельный номеров из списка контактов пользователя. При этом ассистенты всегда представляются и ведут разговор от своего имени, чтобы не путать человека, с которым общаются. Они также никогда ничего не подтвердят услугу из спам-сообщения, — в сценариях автоответчика нет ответов-согласий.
Разумеется, сервис может и просто определять номер и принимать сообщения как автоответчик. При этом благодаря технологиям, созданным в SberDevices, пользователям не обязательно будет даже прослушивать аудиозапись — после звонка вам придет пуш-уведомление со ссылкой на сообщение, в котором будет содержаться текстовая расшифровка всего диалога, а также оригинальная аудиозапись звонка.