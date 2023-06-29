Наука и технологии
21:00, 29 июня 2023
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Когда Китай запустит в космос свой аналог ракеты Falcon 9

Главный конструктор назвал сроки

Главный конструктор компании Space Pioneer, производителя ракеты Tianlong-3, китайского аналога американской Falcon 9, Лю Синлун назвал сроки запуска носителя.

Когда Китай запустит в космос свой аналог ракеты Falcon 9

Фото: Space Pioneer

Tianlong-3 — двухступенчатая ракета с первой ступенью многоразового применения, для которой разработаны два двигателя. Ступень может применяться до 10 раз. Двигатели ракеты работают на керосине и кислороде. Tianlong-3 предназначена на выход на низкую околоземную орбиту и выведение 17 тонн полезной нагрузки.

Запуск ракеты состоится в мае 2024 года. Во время первого запуска сохранение первой ступени не планируется.

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