Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два года

Судя по утечке, корпорация продолжит развивать свои мобильные и настольные платформы с акцентом на новые техпроцессы и архитектуры.

Сначала на рынок выйдут процессоры семейства WildCat Lake, за ними последуют более мощные Panther Lake.

Оба семейства будут базироваться на архитектуре Cougar Cove и производиться с использованием передового техпроцесса Intel 18A. Эти чипы обещают стать значительным шагом вперед как в плане энергоэффективности, так и производительности.