Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два года

Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два годаНадежды на улучшение есть
Судя по утечке, корпорация продолжит развивать свои мобильные и настольные платформы с акцентом на новые техпроцессы и архитектуры.
Сначала на рынок выйдут процессоры семейства WildCat Lake, за ними последуют более мощные Panther Lake.
Оба семейства будут базироваться на архитектуре Cougar Cove и производиться с использованием передового техпроцесса Intel 18A. Эти чипы обещают стать значительным шагом вперед как в плане энергоэффективности, так и производительности.
Дальше, согласно инсайдеру, Intel планирует представить Nova Lake — семейство процессоров для настольных ПК на основе архитектуры Panther Cove. Однако их дебют, по слухам, состоится только к концу 2026 года.
Пока информация не подтверждена официально, но такие утечки позволяют лучше понять, чего ждать от Intel в условиях глобального кризиса на рынке чипов.