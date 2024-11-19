Наука и технологии
Опубликовано 19 ноября 2024, 08:37
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Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два года

Надежды на улучшение есть
Инсайдер InstLatX64 опубликовал в соцсети X.com дорожную карту Intel на ближайшие годы.
Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два года
© Ferra

Судя по утечке, корпорация продолжит развивать свои мобильные и настольные платформы с акцентом на новые техпроцессы и архитектуры.

Сначала на рынок выйдут процессоры семейства WildCat Lake, за ними последуют более мощные Panther Lake.

Оба семейства будут базироваться на архитектуре Cougar Cove и производиться с использованием передового техпроцесса Intel 18A. Эти чипы обещают стать значительным шагом вперед как в плане энергоэффективности, так и производительности.

Когда конец кризиса? В сеть слили планы Intel на ближайшие два года
© X.com

Дальше, согласно инсайдеру, Intel планирует представить Nova Lake — семейство процессоров для настольных ПК на основе архитектуры Panther Cove. Однако их дебют, по слухам, состоится только к концу 2026 года.

Пока информация не подтверждена официально, но такие утечки позволяют лучше понять, чего ждать от Intel в условиях глобального кризиса на рынке чипов.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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