Когда можно потерпеть, а когда нужно срочно идти к зубному

Большинство людей обращаются к стоматологу только тогда, когда зубы начинают болеть. Но есть и те, кто страдает зубной болью неделями и даже месяцами, пытаясь справиться с ней с помощью обезболивающих лекарств без похода к врачу. Доктор Диана Левчук из клиники «Дева-Дент» поделилась, как долго можно терпеть зубную боль.

По словам стоматолога, если зубная боль не проходит в течение двух дней, то это уже ненормальная ситуация. Но в течение этого времени обычно ничего критического не происходит, за исключением случаев, когда возникает отёк. Если появился отёк, то это сигнал о том, что происходит активный воспалительный процесс, и нужно срочно обратиться к стоматологу.

Ещё одна причина для немедленного визита к стоматологу — травма. Например, если после удара зуб стал подвижным, то нужно незамедлительно обратиться за помощью. Врач сможет спасти зуб, если поставить шину вовремя. В общем случае, если зубы подверглись внешнему воздействию, лучше перестраховаться и как можно скорее посетить стоматолога.

Кроме того, стоит не откладывать визит к стоматологу, если появляется чувствительность зубов, реагирующих на изменения температуры или раздражители. Гиперчувствительность может иметь разные причины, и только врач сможет определить их и назначить лечение. Чем дольше вы откладываете поход к стоматологу, тем дороже может обойтись лечение.

Если у вас появилась дырка или откололся кусочек зуба, это уже кариес, который нужно лечить на ранних стадиях. Если вы будете тянуть со своим «проблемным» зубом месяцами, может начаться воспалительный процесс, который в конечном итоге приведёт к его потере.

Также необходимо обратиться к стоматологу, если появилось покраснение, воспаление или кровоточивость дёсен. Это первые признаки гингивита — заболевания дёсен. Если не начать лечение, оно может прогрессировать и привести к пародонтиту, что является опасным заболеванием, способным вызвать потерю даже здоровых зубов.