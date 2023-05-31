Когда на Марс высадится первый человек

По словам Нельсона, это произойдёт к 2040 году. Он объяснил, что путешествие на Марс займёт порядка 7-8 лет. После высадки на Красной планете астронавтам придётся провести там ещё около двух лет, пока расположение планет не позволит отправиться обратно на Землю. Этот путь займёт 6-8 месяцев.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — заявил Нельсон.