Когда начнутся испытания украинского противотанкового ракетного комплекса «Штурм-СМ»

Коростелев заявил, что в “Луче” надеятся, что в следующем году "Штурм-СМ" завершит государственные испытания.

Он отмечает, что пробные испытания "Штурм-СМ" начались еще в 2020 году. Однако впоследствии темп принятия этого комплекса на вооружение резко замедлился.

Комплекс "Штурм-СМ" проходит под шифром "модернизация", но, по заверениям Коростелева, ракетный комплекс фактически является совершенно новым оружием, которого с советским "Штурм-С" роднит лишь шасси МТ-ЛБ.

В модернизированном комплексе, полностью заменили прицельный комплекс, теперь она имеет телевизионный, тепловизионный и лазерный каналы, лазерный дальномер и мощную почти 20-кратную оптику, что позволяет обнаруживать противника на расстоянии свыше 11 километров.