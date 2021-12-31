Когда начнутся огневые испытания двигателя российской ракеты «Ангара»

После огневых испытаний двигателя Министерство обороны России намерено запустить три ракеты «Ангара» со спутниками. Будут запущены две тяжёлые «Ангара-А5» и одна лёгкая «Ангара-1.2». Новый РД-191М отличается от предыдущего — РД-191 — уровнем тяги, он форсируется на 10%.

Отмечается, что уже готова вся конструкторская документация, подготовлена также её 3D-модель.