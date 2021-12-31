Наука и технологии
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Когда начнутся огневые испытания двигателя российской ракеты «Ангара»Его подготовят к запуску спутников
«Роскосмос» сообщил, что огневые испытания двигателя РД-191М ракеты «Ангара-А5М» начнутся в 2022 году. Ракета предназначена для запусков с космодрома Восточный.
После огневых испытаний двигателя Министерство обороны России намерено запустить три ракеты «Ангара» со спутниками. Будут запущены две тяжёлые «Ангара-А5» и одна лёгкая «Ангара-1.2». Новый РД-191М отличается от предыдущего — РД-191 — уровнем тяги, он форсируется на 10%.
Отмечается, что уже готова вся конструкторская документация, подготовлена также её 3D-модель.
Источник: ТАСС