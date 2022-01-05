Когда начнётся серийное производство самолёта МС-21 с российским двигателем

По словам Чемезова, серийное производство нового самолёта, который в конце декабря получил сертификат типа, стартует в 2024 году. Сначала будет выпущено 6 самолётов, в 2025 планируется выпустить уже 32 машины.

МС-21-300 получат российский двигатель ПД-14 и будут иметь композитное крыло из российских материалов.