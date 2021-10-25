Когда не стоит принимать антибиотики

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Об этом специалист сообщил в рамках эфира программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Так, врач отметил, что антибиотики в ряде случае противопоказаны. В частности, нельзя их пить при кашле, вирусном бронхите и гайморите. Мясников напомнил, что при употреблении данных таблеток в бесконтрольном режиме — они перестают работать.

“Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях”, — предупредил россиян Мясников.