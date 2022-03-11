Когда нужно вакцинироваться, если вы переболели омикрон-штаммом коронавируса

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Когда нужно вакцинироваться, если вы переболели омикрон-штаммом коронавирусаКак минимум через полгода
Доктор медицинских наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, через какое время лучше вакцинироваться после перенесённого «Омикрона».
По мнению учёного, после болезни лучше привиться через полгода, а ещё лучше через год. При этом Чепурнов отметил, что у каждого человека свои индивидуальные особенности организма, поэтому повторно можно заболеть через 4 месяца. В связи с этим вакцинироваться специалист посоветовал, ориентируясь на эпидситуацию.
«Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверное, через год. Но не раньше, чем через полгода и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия вируса появится», — рассказал эксперт.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Ura.ru