Когда нужно вакцинироваться, если вы переболели омикрон-штаммом коронавируса

По мнению учёного, после болезни лучше привиться через полгода, а ещё лучше через год. При этом Чепурнов отметил, что у каждого человека свои индивидуальные особенности организма, поэтому повторно можно заболеть через 4 месяца. В связи с этим вакцинироваться специалист посоветовал, ориентируясь на эпидситуацию.

«Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверное, через год. Но не раньше, чем через полгода и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия вируса появится», — рассказал эксперт.

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