Когда Пентагон поделится данными об НЛО с общественностью

В XX веке всё чаще начали появляться свидетельства встреч людей с НЛО. При этом также стали появляться рассказы о том, что правительства различных стран тайно встречаются с внеземной жизнью, оставляя это в секрете от обычных жителей планеты.

С заявлением на эту тему выступил ряд представителей Пентагона. Они выразили готовность поделиться какими-либо данными о внеземной жизни в случае её обнаружения.