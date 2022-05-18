Когда Пентагон поделится данными об НЛО с общественностью

Когда Пентагон поделится данными об НЛО с общественностьюУдивительная откровенность для военных
В XX веке всё чаще начали появляться свидетельства встреч людей с НЛО. При этом также стали появляться рассказы о том, что правительства различных стран тайно встречаются с внеземной жизнью, оставляя это в секрете от обычных жителей планеты.
С заявлением на эту тему выступил ряд представителей Пентагона. Они выразили готовность поделиться какими-либо данными о внеземной жизни в случае её обнаружения.
Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь. Наша задача — не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдём что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами нашей планеты, и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности.
Напомним, что ранее председатель спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф рассказал о том, что широкой общественности лишь предстоит многое узнать о неопознанных воздушных явлениях.