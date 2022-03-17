Когда, по мнению Илона Маска, люди впервые высадятся на Марс

Об этом предприниматель сообщил в своём Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Ему был задали вопрос, когда состоится высадка человека на Марс и он ответил однозначно: «2029». При этом Маск уже называл в качестве предполагаемого года высадки 2026.

Как отмечается, если в США регулирующие органы одобрят полёт, то в ближайшие месяцы в свой первый испытательный орбитальный космический полёт отправится ракета-носитель Starship, разрабатываемая компанией Илона Маска SpaceX.