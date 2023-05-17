Когда российская армия получит новые противотанковые пушки

По сообщениям, модернизированные авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2C25М, вероятно, начнут поступать в войска в 2024 году.

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооружённые силы могут быть начаты в 2024 году», — рассказали в пресс-службе производителя.