Когда российская армия получит новые противотанковые пушки

23:31, 17 мая 2023
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Когда российская армия получит новые противотанковые пушкиПроизводитель назвал примерные сроки
Производитель бронетехники и вооружений предприятие «Курганмашзавод» сообщило, когда войска получат новые противотанковые пушки.
По сообщениям, модернизированные авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2C25М, вероятно, начнут поступать в войска в 2024 году.
«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооружённые силы могут быть начаты в 2024 году», — рассказали в пресс-службе производителя.